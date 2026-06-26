Lastiği patlayan otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 9 yaralı

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Aydın'dan Denizli'ye doğru giden otomobil, Kuyucak'ta lastiğinin patlaması sonucu yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL KAZAYA YOL AÇTI

Akşam saatlerinde Elif Ç. idaresindeki otomobil, sağ ön lastiğinin patlamasıyla Aydın-Denizli Otoyolu'nda, yan şeritte ilerleyen Osman Ö. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada Osman Ö.'nün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulup refüje çarpmasıyla durabildi.

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Elif Ç., otobüs şoförü Osman Ö. ile otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)