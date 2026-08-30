Las Vegaslı Ariana Kars’a gelin geldi: Gelin arabasındaki yazı dikkat çekti

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“Arkadaş aracılığıyla tanıştık. İlk iki buluşmayı iptal ettim. 3'üncü buluşmada annem 'Belki de ruh eşinle tanışacaksın, git bakalım' dedi ve şimdi Kars'tayım. Burada herkes çok cömert, sevecen ve cana yakın. Kocamın bu özelliklerini nereden aldığını Kars'a gelince anladım. Burada çok mutluyum ve düğünümüzü de burada yaptığımız için çok mutluyum. Burada sevgiyle karşılandığımı hissediyorum ve her tanıştığım kişi bana ailem gibi davrandı. Çok güzel ve muhteşem bir deneyim yaşamamı sağladılar. İnsanların ilişkileri ve insanların birbirine davranışı çok cömert, sevecen ve kendi işlerini bırakıp başkalarının işlerine yardım etmeleri benim için çok öğretici bir deneyim oldu. İsmimi tutuyorum ama soyadımı Türk olan Yılmaz soyadını aldım."