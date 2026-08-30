Las Vegaslı Ariana Kars’a gelin geldi: Gelin arabasındaki yazı dikkat çekti
Las Vegas’ta başlayan aşk Kars’ta düğünle taçlandı. Ali İsmet Yılmaz ile hayatını birleştiren ABD’li Ariana Picton çiftinin gelin arabasında yer alan yazı ise dikkat çekti.
ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Ali İsmet Yılmaz ile Ariana Picton, Kars’ta düzenlenen düğünle evlendi.
Davetlilerin alkışları eşliğinde ilk danslarını gerçekleştiren çift, ardından Kars kültürünün önemli unsurlarından Kafkas oyununu sergiledi. Renkli anlara sahne olan düğün, yöresel oyunlar ve halaylarla gece geç saatlere kadar sürdü.
Las Vegas’ta yaklaşık 5 yıldır bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapan Ali İsmet Yılmaz, 3 yıl önce tanıştığı ABD’li Ariana Picton ile memleketi Kars’ta dünyaevine girdi. Düğün salonunda gerçekleştirilen törende çift önce yemin etti, ardından birbirini öperek evliliklerini kutladı.
Damat Ali İsmet Yılmaz, evlilikle taçlanan yolculuğun yaklaşık 3 yıl önce başladığını belirterek, “Las Vegas'tan Kars Vegas'a serüvenimiz 3 yıl önce Ariana ile tanışmamızla başladı. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştıktan sonra ciddiyete dönen ilişkimizi anneme, 'Sana Las Vegas'tan gelin getiriyorum' diyerek haber verdim. Bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum. Ariana, tanışmamızın ardından ilk 3 buluşmamıza çeşitli bahanelerde gelmedi ama ben 4'üncüye kadar ısrar ettim ve Kars'a kadar gelin olarak getirmeyi başardım. Las Vegas'ta yaşıyoruz. Bu gelişimizde Kars, İstanbul, Ankara ve İzmir'i göreceğiz. Belki bir süre sonra burada da temelli yaşamayı düşünebiliriz. Heyecanlıyız. Ariana da heyecanlı. Farklı kültürleri, özellikle Kars'ın farklı kültürlerini ona tanıtmak çok güzel" diye konuştu.
Ariana Picton ise Kars'ta gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirterek şunları dedi:
“Arkadaş aracılığıyla tanıştık. İlk iki buluşmayı iptal ettim. 3'üncü buluşmada annem 'Belki de ruh eşinle tanışacaksın, git bakalım' dedi ve şimdi Kars'tayım. Burada herkes çok cömert, sevecen ve cana yakın. Kocamın bu özelliklerini nereden aldığını Kars'a gelince anladım. Burada çok mutluyum ve düğünümüzü de burada yaptığımız için çok mutluyum. Burada sevgiyle karşılandığımı hissediyorum ve her tanıştığım kişi bana ailem gibi davrandı. Çok güzel ve muhteşem bir deneyim yaşamamı sağladılar. İnsanların ilişkileri ve insanların birbirine davranışı çok cömert, sevecen ve kendi işlerini bırakıp başkalarının işlerine yardım etmeleri benim için çok öğretici bir deneyim oldu. İsmimi tutuyorum ama soyadımı Türk olan Yılmaz soyadını aldım."
Çiftin gelin arabasının arkasına 'Las Vegas'tan Kars Vegas'a' yazdığı görüldü. (DHA)