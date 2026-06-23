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Halk TV Türkiye Lamiya katledilmeden önce kuyumcuya dert yanmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Lamiya katledilmeden önce kuyumcuya dert yanmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde nişanlısı Üstün Ç. (33) tarafından ayrılmak istediği için babası Yusuf Azazi (65) ile birlikte öldürülen Lamiya Azazi'nin (30), olaydan 10 gün önce gittiği kuyumcuda iş yeri sahibi ile konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

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Hatay'ın Defne ilçesinde 33 yaşındaki nişanlısı Üstün Ç. tarafından ayrılmak istediği için 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi ile birlikte öldürülen 30 yaşındaki Lamiya Azazi'nin, olaydan 10 gün önce gittiği kuyumcuda iş yeri sahibi ile konuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Azazi'nin iş yeri sahibine, nişanlısının sürekli kıskançlık yaparak kendisini aradığını, açmadığında kızdığını, bu nedenle ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Olay, 18 Haziran'da Defne ilçesi Koçören Mahallesi’ndeki konteyner kentte meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ile Üstün Ç. arasında iddiaya göre anlaşmazlık yaşandı.

Lamiya katledilmeden önce kuyumcuya dert yanmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim : 1

Ayrılma kararı alan Azazi'nin yaşadığı konteynere gelen Üstün Ç., nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üstün Ç., yanında getirdiği tabancayla baba-kıza ateş açtı.

Lamiya katledilmeden önce kuyumcuya dert yanmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim : 2

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KUYUMCUYA DERT YANMIŞ

Lamiya Azazi'nin olaydan 10 gün önce bilezik almak için gittiği kuyumcuda, iş yeri sahibi ile dertleştiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Azazi'nin iş yeri sahibine, nişanlısının sürekli kıskançlık yaparak kendisini aradığını, açmadığında kızdığını, bu nedenle ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Lamiya katledilmeden önce kuyumcuya dert yanmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim : 4

BABA-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Baba-kız, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Baba-kızın cenazeleri, Aknehir Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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