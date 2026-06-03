Lakabı ayı ama kendisi çok narin: Koparana ceza yağıyor

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan Kisra Vadisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'kızıl gül' ya da 'şakayık' olarak da adlandırılan ve bilimsel adı Paeonia officinalis olan ayı gülleri, mayıs ve haziran aylarında çiçek açarak doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Toplamda 2 bölüm halinde yaklaşık 30 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan bitki, küme halinde açan yapısıyla bölgeyi kızıla boyuyor. Bölgeyi bilen vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları, sadece bu mevsimde görülebilen eşsiz doğanın keyfini çıkararak bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

KOPARMANIN VE ZARAR VERMENİN CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Endemik bir tür olan ayı gülünün neslinin tükenmesini önlemek amacıyla uygulanan yasal yaptırımlar oldukça caydırıcı seviyelerde bulunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından sıkı bir şekilde korunan bu özel bitkiyi;

Bireysel olarak koparan veya zarar veren kişilere 699 bin 245 lira,

Kurum ve kuruluşların zarar vermesi durumunda ise tam 3 milyon 496 bin 767 lira idari para cezası uygulanıyor.

FOTOKAPANLAR VE KAMERALAR İLE 7/24 ÖZEL KORUMA

Ayı güllerinin korunması ve çoğalmasının sağlanması amacıyla bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ortaklığında "özel koruma statüsü" uygulanıyor. Vadideki çiçeklerin durumu ve bölgedeki hareketlilik, stratejik noktalara yerleştirilen kameralar ve fotokapanlar aracılığıyla 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediliyor.

YEREL HALK VE UZMANLARDAN "KORUMA" VURGUSU

Ayı güllerinin sadece bu bölgede yetiştiğine dikkat çeken yöre halkı ve uzmanlar, bitkinin korunması gerektiğinin altını çiziyor.

Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyünün muhtarı Mesut Altınkaya, bölgedeki çiçeklerin benzersizliğine vurgu yaparak şu bilgileri paylaştı:

"Bu çiçekler ayı gülü olarak bilinir ama aynı zamanda 'şakayık' da denir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında tutuluyor. Zarar verilmesi durumunda yaklaşık 699 bin lira gibi ağır bir cezası var. Çiçekler nisan ayı sonunda açmaya başlıyor ve mayıs sonuna kadar bu süreç devam ediyor. Şakayıkların ilginç bir özelliği var; biri açarken diğeri kapanıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare alanı kaplayan bu güller tek, başka bir yerde yok."

Bölgedeki ekosistemin önemine değinen Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız ise koruma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu şakayıklar her sene bu bölgede ve bu mevsimde açar. Endemik ve ender bir bitki türü olduğu için kesinlikle korumamız gerekmektedir. Gülyazı köyü muhtarı ve yerel halkın sahip çıktığı gibi, Milli Parklar da yaban hayatını koruma adına gizli bölgelere yerleştirdikleri fotokapanlar ile bu nadide türü korumaktadır."

Dünyada sadece belirli bölgelerde görülen ve Türkiye'nin önemli biyolojik zenginliklerinden biri olan ayı gülleri, haziran ayının sonuna kadar Kisra Vadisi'nde doğaseverleri bekliyor. (DHA)