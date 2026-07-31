'Laf atma' dehşeti: Kavgayı ayırmak isteyen esnaf vuruldu

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 16.40 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Enis Emre C. (38), eşine laf attığını öne sürdüğü Raşit Ö. (44) ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve mahalle esnafı tarafları ayırmak için araya girdi. Kavgada öfkesine hakim olamayan Enis Emre C., yanında bulunan silahı çekerek etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN KARNINDAN VURULDU

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, kavgayı ayırmak için araya giren işletme sahibi Mehmet P.’nin (56) karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karnından yaralanan esnaf Mehmet P.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kavgada aldığı darbelerle yaralanan Raşit Ö. ile birlikte hastaneye kaldırılan Mehmet P.’nin tedavisine başlandı.

SALDIRGAN İKİ SOKAK ÖTEDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırgan Enis Emre C., girdiği bir iş yerinde Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)