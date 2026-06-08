KYK yurtlarında neler oluyor? İki mühendis adayının peş peşe gelen feci ölümü...

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki KYK yurtlarından gelen iki ölüm haberi, üniversite öğrencilerinin güvenliği ve yurt koşullarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Birkaç gün arayla yaşanan iki olayda iki genç öğrenci hayatını kaybetti.

CAMDAN DÜŞTÜ

Son acı haber Burdur'dan geldi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Kaçar, kampüs içerisinde bulunan Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin kaldığı yurdun üst katlarından düştüğü öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaçar'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, öğrencinin düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği belirtildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da yayımladığı taziye mesajında genç öğrencinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ODASINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Bir diğer acı olay ise Kırklareli'nde yaşandı. Ahmet Cevdet Paşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Halil İbrahim Gökşen, mezuniyet törenine saatler kala yurt odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, genç öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gökşen'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, üniversite yönetimi yaşanan kayıp nedeniyle aynı gün düzenlenmesi planlanan konser programını erteledi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Yetkililer, her iki olayın da kesin nedenlerinin yürütülen soruşturmalar ve incelemeler sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.