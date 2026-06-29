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Halk TV Türkiye KYK yurtlarında 2 haftada 5'inci öğrenci ölümü!

KYK yurtlarında 2 haftada 5'inci öğrenci ölümü!

KYK yurtlarında son iki hafta içinde beşinci öğrenci ölümü yaşandı. Son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), kaldığı kız yurdundaki odasında ölü bulundu.

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KYK yurtlarında 2 haftada 5'inci öğrenci ölümü!

KYK yurtlarında son iki hafta içinde yaşanan öğrenci ölümleri, barınma koşullarını ve güvenliği yeniden tartışmaya açtı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçenaz Demirelöz, kaldığı kız yurdundaki odasında hayatını kaybetti.

YURTLARDA PEŞ PEŞE GELEN ÖLÜMLER

Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen genç kızın, kalbinde ritim bozukluğu olduğu öne sürülürken, kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Tuğçenaz'ın ölümü, yurtlarda son dönemde yaşanan öğrenci ölümlerini yeniden gündeme getirdi.

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TUĞÇENAZ DEMİRELÖZ BEŞİNCİ ÖĞRENCİ OLDU

Sadece haziran ayının ilk günlerinde, yurtlarda toplam 5 öğrenci yaşamını yitirdi. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed B.G. (21), kaldığı KYK yurdunda şüpheli şekilde ölü bulundu. Burdur'da KYK yurdunun 6. katından düşen Zehra Kaçar, Kırklareli'nde yaşamına son veren Halil İbrahim Gökşen ve İzmir'de odasında ölü bulunan Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle Çalışır'ın ardından gelen acı haberler endişe yarattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
KYK Öğrenci Ölüm
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