KYK çıkmazsa yandılar! Büyük şehirde yurt fiyatları yarım milyona dayandı

Cumhuriyet'ten Elif Özge Yalçın'ın haberine göre, yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı ve aileleri büyük bir heyecanla sınav sonuçlarını beklerken, bu tatlı telaşa şehir dışındaki yüksek yaşam masraflarının kaygısı gölge düşürüyor. 2026 - 2027 akademik yılı yaklaşırken, büyük şehirlerdeki özel öğrenci yurtları da yeni dönem ücretlerini netleştirmeye başladı. İstanbul, Ankara ve Eskişehir gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirlerdeki özel yurtlarda, geçen yıla oranla yüzde 27 ile yüzde 40 aralığında fiyat artışları konuşuluyor. Üç kişilik odalar için yıllık ücretler KDV ve depozito hariç olmak üzere İstanbul’da 180 bin lira ile 390 bin lira, Ankara’da 150 bin lira ile 350 bin lira arasında değişirken, Eskişehir’de ise 110 bin liradan kapı açıyor. Görece daha uygun fiyatlı yurtlarda sadece kahvaltı öğünü fiyata dahil edilirken, ödemelerde genellikle en fazla 10 aya kadar vade imkanı tanınıyor.

EV KİRALARI VE TEMEL GİDERLER EL YAKIYOR

Devlet yurduna yerleşemeyen ya da ev konforunu tercih eden öğrencilerin kiralık konut seçeneğinde de durum hiç iç açıcı görünmüyor. Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın tahminlerine göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kiralar 1+1 daireler için 22 bin lira, 2+1 daireler için ise 26 bin 397 lira seviyesine ulaşması beklenirken bu segmentteki öğrenci evlerinin kiralarının Ankara’da 30 ila 32 bin, İstanbul’da 38 ila 40 bin, Eskişehir’de ise 17 ila 20 lira bandında seyretmesi bekleniyor. Sadece barınmayla bitmeyen masraflara beslenme ve faturalar da ekleniyor. Bir yetişkinin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 10 bin lirayı aşarken, 2 kişinin paylaştığı bir evde kişi başına düşen fatura yükü en az 1300 lirayı buluyor. Ulaşım masrafları ise ocak ayına kadar şehre göre 450 ile 600 lira arasında bir yük getiriyor.



Üniversite eğitimi sadece barınma ve beslenmeden ibaret kalmıyor; olmazsa olmaz ders materyalleri de bütçeyi ciddi şekilde sarsıyor. Hukuk, mühendislik, işletme ve iktisat gibi temel fakültelerin ana ders kitaplarının sıfır piyasa fiyatı toplamda 13 bin liraya kadar yükselirken, ikinci el sitelerindeki dönemlik kitap setleri bile 4 bin ila 8 bin liradan alıcı buluyor. Dijital dünyadan kopmak istemeyen bir öğrencinin dizi ve film platformu üyelikleri ile ders dışı kitap harcamaları ayda ekstra bin lirayı bulurken, haftada sadece bir kez dışarıda sosyal aktiviteye katılmanın bedeli en az 2500 lirayı gerektiriyor. Ülkedeki çalışan nüfusun neredeyse yarısının asgari ücret seviyesinde gelir elde ettiği düşünüldüğünde, bu ağır tablo yükseköğrenim görmeyi adeta bir ayrıcalık haline getiriyor. 2026 yılında 4 bin liraya yükseltilen devlet burs ve kredilerinde ise yeni yılda anlamlı bir artış beklentisi bulunmuyor.