Kuzey Irak'taki PKK hareketliliği süreci de hareketlendirmiş

İmralı sürecinde yeni aşamaya yasa çalışmalarıyla geçilirken, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakında bulunan çok sayıda noktadan çekildiğinin tespit edildiği, Ankara'daki hazırlıkların da bu şekilde hızlandığı iddia edildi.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadan gelen bilgiler ile askeri uydu görüntülerini değerlendirerek örgütün sınır hattındaki 81 noktayı boşalttığını doğruladığı öne sürüldü.

KUZEY IRAK'TAKİ PKK HAREKETLİLİĞİ

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberinde yer alan iddiaya göre terör örgütü mensupları, Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasındaki barınma alanlarını terk ederek İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesine çekildi.

Boşaltılan bölgeler arasında örgütün önemli üslerinden biri olarak gösterilen Çarçella Kampı, Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina Vadisi'nde bulunan Hüda Tepe bölgesi ile Avaşin'de örgütün sözde eyalet karargâhı olarak kullandığı iki mağara da yer aldı.

Boşaltılan 81 noktanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sık sık operasyon düzenlediği sınır hattında bulunduğu belirtilirken, çekilmenin hem sahadan alınan bilgiler hem de askeri uydu görüntüleriyle doğrulandığı ileri sürüldü.

Sınır hattındaki kampların boşaltılmasının, çözüm sürecini sekteye uğratabilecek olası saldırı, çatışma ve provokasyonların önlenmesi açısından önem taşıdığı değerlendirmesi paylaşıldı.

Ayrıca PKK'nın daha önce de sınır hattındaki 72 noktadan çekildiği, örgüt unsurlarının Kandil'in doğu yakasına konuşlandığı iddia edildi.

SÜRECİ DE HAREKETLENDİRMİŞ

Kuzey Irak'taki gelişmelerin ardından TBMM'de İmralı sürecinin önemli adımlarından biri olarak gösterilen 12 maddelik çerçeve yasa için çalışmaların hız kazandığı öne sürüldü.

Habere göre, güvenlik birimlerinden gelen raporların ardından Ankara'da sürece ilişkin siyasi ve hukuki hazırlıklar yoğunlaştırıldı.

Boşaltıldığı öne sürülen yeraltı sığınakları, cephanelikler ve diğer noktalar arasında şuralar yer aldı: