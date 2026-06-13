Kuyumcuyu yol ortasında demir çubuklarla dövdüler! 25 yıl sonra memleketine döndü kabusu yaşadı

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Hatay’ın Kumlu ilçesinde kuyumculuk yapan Ahmet Rüşvenli, husumetli olduğu kuzenlerinin saldırısına uğradı. Traktörle aracının önü kesilen Rüşvenli, demir çubuklarla darbedildi.

Olay, Kumlu ilçesine bağlı Gökçeoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra memleketi Hatay’a dönen ve kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli’nin aracı, trafikte kuzenleri tarafından traktörle durduruldu.

DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

Traktörden inen kişiler, Rüşvenli’ye demir çubuklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüşvenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda dişleri kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli, kuzenlerinden şikayetçi oldu.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)