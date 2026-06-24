Yapay pırlantayı doğal gibi satma dönemi bitiyor

Ticaret Bakanlığı, kuyum ticaretinde uzun süredir tartışma konusu olan ve tüketicilerin güvenini doğrudan etkileyen kıymetli taş satışına yönelik mevzuatta değişikliğe gitti. Bakanlık, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yaptığı düzenlemeyle, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerinin satışına ilişkin yeni kurallar belirledi.

24 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesine yeni bir fıkra eklendi.

YAPAY ÜRÜNLERE ETİKET VE SERTİFİKA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme, tüketicinin satın aldığı ürünün niteliğini açıkça görebilmesini amaçlıyor. Buna göre; laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerinin "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da Bakanlıkça uygun görülecek benzer ibarelerden en az biriyle etiketlenmesi zorunlu hale getirildi.

Söz konusu ibarelerin ürün etiketi, sertifikası, faturası, internet satış sayfası ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde yer alması gerekecek. Böylece tüketiciler, aldıkları taşın doğal mı yoksa laboratuvar üretimi mi olduğunu bu belgeler üzerinden takip edebilecek.

DOĞAL TAŞLARLA AYNI VİTRİNDE SERGİLENEMEYECEK

Düzenlemenin getirdiği en önemli kurallardan biri de satış alanlarındaki yerleşim düzenine ilişkin oldu. Yeni kurallara göre yapay ürünler, doğal kıymetli taşlarla tüketiciyi yanıltacak şekilde vitrinlerde veya satış alanlarında bir arada sergilenemeyecek.

Sentetik veya laboratuvar üretimi taş içeren ürünlerin, doğal taşlardan tamamen ayrı kategorilerde satışa sunulması yasal bir zorunluluk olacak.

Doğal ve yapay taş ayrımını netleştirmeyi amaçlayan bu yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla doğrudan yürürlüğe girdi. Kuyum ticaretindeki bu yeni döneme ilişkin yönetmelik hükümlerini ise Ticaret Bakanı yürütecek.