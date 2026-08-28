Kütahya'da tırla panelvan birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Simav-Harmancık kara yolu Çitgöl mevkisinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 56 yaşındaki İ.S. yönetimindeki 81 AEA 896 plakalı tır ile 65 yaşındaki Cemil Caner'in kullandığı 43 AAK 471 plakalı panelvan çarpıştı.

SİMAV-HARMANCIK KARA YOLUNDA KAZA

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta büyük hasar oluştu. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, panelvanda bulunan 65 yaşındaki Hanife Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Altınkaya'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılmak üzere hazırlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Cemil Caner ile tırda bulunan 54 yaşındaki Koray Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(AA)