Kütahya'da seramik fabrikasında işçi ölümü!

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Son dönemlerde artan işçi ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nde seramik fabrikasında çalışan bir işçi hayatını kaybetti.

BAKIM İÇİN GİRDİĞİ DEĞİRMENDE CAN VERDİ

Seramik fabrikasında taşeron firma bünyesinde çalışan 56 yaşındaki Mehmet Ünal, bakım ve onarım yapmak için hammadde karma değirmeninin içine girdi.

Ünal içerideyken, değirmen henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden çalışmaya başladı. Talihsiz işçi, dönen hammadde karıştırıcısının içinde sıkışarak mahsur kaldı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Değirmenin çalışmasıyla durumu fark eden fabrika çalışanları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Gelen acil çağrı üzerine fabrikaya sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. (AA)