Kuşlarına sarayda bakıyor: Tek bir güvercin araba fiyatına alıcı buluyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde spor salonu işletmecisi Abdulhamit Tokyaz, evinin damında yaklaşık 700 bin TL'lik özel kümes inşa ederek her birinin değeri 400 bin TL'ye ulaşan 100'e yakın damızlık posta güvercini besliyor.

Abdulhamit Tokyaz, güvercinlere olan tutkusuna 13 yaşında birkaç kuşla başladı. Aradan geçen 20 yılda hobisi büyüdü ve evinin çatısı kırmızı keşpir güllü, rubella güllü, keşpir ak kuyruk güllü, İspanyol ve Arabistanlı güllü gibi nadir türlerin barındığı bir üretim merkezine dönüştü.

ARABİSTANLI GÜLLÜNÜN PİYASA DEĞERİ 200 BİN TL

Tokyaz'ın beslediği güvercinler, tarihte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinlerinin renk ve desen kazanmış günümüz versiyonları. Her kuşun kendine özgü farklı bir deseni bulunuyor ve bu özellik türlere olan ilgiyi özellikle Hatay bölgesinde artırıyor.

Fiyatlar türe göre büyük farklılık gösteriyor. Arabistanlı güllü türünün piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL'ye, bazı özel türler ise 400 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Yurt dışından getirilen kuşların değeri 150 bin TL, rubella güllü türü ise ortalama 70-80 bin TL bandında seyrediyor. Türlerin fiyatları 50 ile 400 bin TL arasında değişiyor.

Tokyaz, kuşlarına gelen talebin boyutunu şöyle anlatıyor:

"Kuşlarımıza yoğun talep oluyor. Hatta 140 bin TL değerinde motosikletle takas yaptığımız kuşlar da oldu. Otomobil karşılığında takas teklif edenler de oldu."

KLİMA, ARITMA VE KAMERA SİSTEMİ KURDU

Tokyaz kuşlarına sıradan bir kümes yetmeyeceğine karar vererek yaklaşık 700 bin TL harcamayla yedi bölümlü özel bir tesis kurdu. Kümesin içinde su arıtma cihazı, buzdolabı, klima ve kamera sistemi bulunuyor. İç tasarımında tamamen ahşap kullanan Tokyaz, yuvalıklardan kaplamalara kadar her ayrıntıyı kendi elleriyle yaklaşık 3 ayda tamamladı.

Tokyaz, kuşlarının bakımına da aynı titizliği gösteriyor:

"İçme sularını arıtma suyundan veriyoruz. En kaliteli yemleri ve en iyi vitaminleri veriyoruz. Probiyotik, elektrolit ve multivitamin gibi desteklerin en kalitelilerini alıp kuşlarımıza veriyoruz. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz."

(DHA)