Kuşlar için 3 bin kilometre öteden geldi: Genç araştırmacı Iğdır'a hayran kaldı

Stockholm'den Iğdır'a gelen 22 yaşındaki Maria Sjödahl, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gönüllü olarak halkalama ve gözlem çalışmalarına katılıyor. Sjödahl, İskandinavya'da rastlanmayan türleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

İsveçli araştırmacı Maria Sjödahl, Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gönüllü olarak kuş araştırma çalışmalarına destek veriyor. KuzeyDoğa Derneği tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle yürütülen çalışmalara dünyanın farklı ülkelerinden gönüllüler katılıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki merkezde gönüllüler kuş yakalama, gözlem ve halkalama başta olmak üzere tüm süreçlerde ekibe yardımcı oluyor.

4 YILLIK DENEYİMİNİ ARAS'A TAŞIDI

22 yaşındaki Sjödahl, 4 yıldır kuş araştırma çalışmaları yürütüyor. Normalde ailesiyle Stockholm'de yaşayan genç araştırmacı, bu yılın ilkbahar dönemi çalışmalarına katılmak üzere Iğdır'a geldi. Sjödahl hem bilimsel çalışmalara katkı sunmak hem de İskandinavya'da bulunmayan türleri tanımak istiyor.

"Kuşlarla çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum ve burası İskandinavya'da alıştığımdan çok daha farklı türler sunuyor, bu da benim için çok güzel."

KÜÇÜK BALIKÇILLAR BÜYÜLEDİ

Sjödahl, merkezde yakaladıkları türler arasında özellikle küçük balıkçıllardan çok etkilendiğini söyledi. Aras'ın doğal güzelliklerini ve manzarasını övdü.

"Burada yakaladığımız kuşlardan bazıları, örneğin küçük balıkçıllar, birkaç tane yakaladık, bence harikalar."

"KESİNLİKLE GERİ DÖNERİM"

Farklı coğrafyalarda deneyim kazanmanın kariyeri için önemli olduğunu vurgulayan Sjödahl, merkezde daha fazla sorumluluk alma fırsatı bulduğunu belirtti. Kuş ve doğa severlere Aras'ı kesinlikle tavsiye ettiğini ifade eden Sjödahl, merkeze yeniden geleceğini söyledi.

(AA)

