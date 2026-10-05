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Halk TV Türkiye Kuşadası'nın ünlü turizmcisi Naile Göçen Çukurova kansere yenik düştü

Kuşadası'nın ünlü turizmcisi Naile Göçen Çukurova kansere yenik düştü

Kuşadası'nın ünlü turizmcisi Naile Göçen Çukurova, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 64 yaşındaki Çukurova, Aydın'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm sektörünün tanınan isimlerinden, 64 yaşındaki iş insanı Naile Göçen Çukurova, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Çukurova, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası turizminin öncü isimlerinden Naile Göçen Çukurova, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Çukurova için bugün Aydın'daki Bey Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kuşadası'nın ünlü turizmcisi Naile Göçen Çukurova kansere yenik düştü - Resim : 1

CENAZEYE ÇOK SAYIDA TURİZMCİ VE İŞ İNSANI KATILDI

Cenaze törenine Çukurova'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, çok sayıda turizmci ve iş insanı katıldı. Namazın ardından omuzlarda taşınan Çukurova'nın cenazesi, Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuşadası'nın ünlü turizmcisi Naile Göçen Çukurova kansere yenik düştü - Resim : 2

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Naile Göçen Çukurova, Kuşadası'nın tarihi Tabakhaneler bölgesini 6 yıllık bir restorasyondan sonra kültür ve sanat merkezine dönüştürdü. Sanata ve eğitime verdiği destekle bilinen Naile Göçen Çukurova, kurduğu Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı aracılığıyla da çok sayıda üniversite öğrencisine eğitim bursu verdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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