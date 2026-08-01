Kuşadası'nda dehşet: Sokak ortasında bıçakla katletti

Kuşadası ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 38 yaşındaki M.Y. ile 32 yaşındaki Sergen Güler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki şahıs arasında fiziksel kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, BIÇAKLANDI

Kavga sırasında M.Y., yanında taşıdığı bıçakla Sergen Güler'i karnından yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Güler bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sergen Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli M.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)