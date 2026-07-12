Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi: 28 kişi hastanelik oldu

Yaz turizminin uğrak noktalarından olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 kişi, konakladıkları 5 yıldızlı otelde zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 YILDIZLI OTELDE KALAN 28 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yapılan ihbarın ardından adrese sevk edilen sağlık ekipleri, otelde konaklayan 28 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yetkililer; otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden, laboratuvarda incelenmek üzere numuneler aldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)