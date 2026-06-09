Kağıthane’de güvercinlerin bulunduğu kuş kümesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 862,7 gram marihuanayla hassas terazi ele geçirildi. Kümesin sahibi olduğu tespit edilen Serkan A., uyuşturucu kullandığı için fazla aldığını, teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını belirtti.

Olay, 5 Haziran Cuma günü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi güvercinlerin bulunduğu kuş kümesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KUŞLARI SEVMEYE GELMİŞ

Takip sırasında kümese gelen kurye Soner Ufuk S.’yi fark eden ekipler baskın düzenledi. Ufuk S.’nin polise verdiği ilk ifadede içici olduğunu, kuş hastası olduğu için kümese geldiğini ve kuşları sevdiğini söylediği öğrenildi.

Kuryenin yakalanmasının ardından kümeste ve çevresinde arama yapan ekipler, toplam 862,7 gram marihuanayla, hassas terazi ele geçirdi. Çalışmaların devamında kümesin sahibi olduğu belirlenen bir ambalaj şirketinin sahibi Serkan A. gözaltına alındı.

'TERAZİYİ FAZLA YEM VERMEMEK İÇİN KULLANIYORUM'

Gözaltına alınan Serkan A.’nın poliste verdiği ilk ifadede uyuşturucu satmadığını, kendisi için uyuşturucu aldığını ve durumu iyi olduğu için fazla miktarda bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan A.’nın ayrıca hassas teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını, kaybolmaması için de uyuşturucuyu yanında tuttuğunu ifade ettiği belirtildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Serkan A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Serkan A.’nın poliste daha önceden 'Mala zarar verme' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Soner Ufuk S. hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı, aynı suçtan 3 kaydı bulunduğu bilgisi edinildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)