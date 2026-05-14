Kuryeler için kritik zorunluluk: Tarih verildi, cezası büyük

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 15 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Türkiye genelindeki milyonlarca kuryeyi doğrudan etkileyecek. Yeni uygulamayla birlikte P1 ve P2 yetki belgesine kayıtlı araçları kullanan tüm kurye ve şoförlerin SRC ile psikoteknik belgelerine sahip olması zorunlu olacak.

CEZA BÜYÜK!

Geçici muafiyet süresinin sona ermesiyle birlikte gerekli belgeleri bulunmayan kuryeler, denetimlerde yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. NTV'ye konuşan sektör temsilcileri, SRC belgesi olmayan sürücülere 15 bin lirayı aşan cezalar uygulanabileceğini belirtirken, belgenin maliyetinin ise yaklaşık 11 bin lirayı bulduğunu ifade ediyor.

BELİRSİZLİK HAKİM

Kurye temsilcileri, düzenlemenin uzun süredir bilinmesine rağmen uygulama sürecinin halen netleşmediğini savunuyor. Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, özellikle eğitim ve sınav süreçlerinde ciddi belirsizlik yaşandığını belirterek, yeterli eğitim merkezi ve uzman eksikliği bulunduğunu söyledi.

Akpınar’a göre Ankara’da dahi kurye odaklı SRC eğitimi verecek merkez sayısı oldukça sınırlı. Denetimlerin başlamasıyla birlikte kuryeler ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelebileceğini ifade eden Akpınar, mevcut şartlarda düzenlemenin sahada ciddi sorunlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Sektör temsilcileri ayrıca yemek ve alışveriş platformlarının belge zorunluluğu konusunda çalışanlara yeterli destek sağlamadığını dile getiriyor. Tüm maliyetin kuryelerin omzuna bırakıldığını savunan temsilciler, ekonomik şartlar nedeniyle birçok çalışanın ceza riskine rağmen çalışmaya devam etmek zorunda kalacağını belirtiyor.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de düzenlemelerin sektör paydaşlarının görüşü alınmadan hazırlandığını öne sürdü. Çeki, kuryelerin kayıt altına alınmasına karşı olmadıklarını ancak süreçte şeffaflık eksikliği yaşandığını ifade etti.

SRC belgesi alma sürecine ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Çeki, hangi kurumların yetkili olduğu ve eğitimlerin nasıl yürütüleceği konusunda sahada büyük bir bilgi karmaşası bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan sektör temsilcileri, yalnızca belge zorunluluğu getirilmesinin yeterli olmadığını, kuryelere yönelik kapsamlı mesleki eğitim programlarının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Trafikte kriz yönetimi, güvenli sürüş ve iletişim gibi alanlarda eğitim verilmesinin hem çalışan güvenliği hem de trafik düzeni açısından önemli olduğu ifade ediliyor.