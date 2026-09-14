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Halk TV Türkiye Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı: Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sahne soruldu

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı: Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sahne soruldu

Kâşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerine, Kozinoğlu'nun ölümünün önceden işlendiği öne sürülen sahne soruldu. Senaristler, sahnenin denk geldiğini savundu.

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Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı: Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sahne soruldu

Ergenekon ve Odatv davaları kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kâşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadelerine başvuruldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan savcılıkta ifade verdi.

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KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİNE KOZİNOĞLU SAHNESİ SORULDU

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığı bilgilere göre; senaristlere, Kozinoğlu'nun ölüm biçiminin önceden işlendiği öne sürülen dizi sahnesi soruldu.

Savcılığın "Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?" sorusunu yanıtlayan senaristler, yazım sürecinde herhangi bir yönlendirmeye maruz kalmadıklarını belirtti.

Senaryonun doğal akışı içinde üretildiğini kaydeden senaristler, söz konusu sahnenin zamanlamasına yönelik ise "Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur." savunmasını yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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