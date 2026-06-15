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Halk TV Türkiye Kurs merkezinde yangın: 3 öğrenci dumandan etkilendi

Kurs merkezinde yangın: 3 öğrenci dumandan etkilendi

Balıkesir Karesi'de 5 katlı bir kurs merkezinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kurs merkezinde yangın: 3 öğrenci dumandan etkilendi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan 5 katlı bir kurs merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre klimadan kaynaklandığı bildirilen yangında, dumandan etkilenen 3 öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEPETLİ ARAÇLA KURTARDI

Eskikuyumcular Mahallesi Hisler Bulvarı üzerindeki kurs merkezinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, sepetli araç kullanarak 3 öğrenciyi dışarı çıkarmayı başardı.

Dumandan etkilenen öğrencilerin tedavileri ambulansta ayakta yapıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ KLİMA

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binada soğutma ve yoğun dumanı tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan ilk incelemelerde, yangının binadaki bir klimadan çıktığı tespit edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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