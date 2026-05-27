Kurbanlık hayvanı kamyonetin arkasından sarkıtarak taşıdı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, kamyonetin sürücüsü büyükbaş kurbanlık hayvanı kamyonetin arkasına bağladı ve araçtan sarkıtarak taşıdı.

Dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunda gerçekleşen olayda, bir sürücü kurbanlık büyükbaş hayvanı kamyonetin arkasında süt tankeri kasasına bağlayıp sarkıtarak ilerledi.

O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ardından sosyal medyada paylaşılan o görüntülerle alakalı inceleme başlatıldı.

Öte yandan kamyonetin sürücüsü tespit edildi, sürücüye 31 bin TL idari para cezası kesildi.

Bolu Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı:

“Konuya ilişkin yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerde yer alan araç sürücüsü tespit edilmiş olup; şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında trafik idari para cezası ve idari yaptırım uygulanmış, ayrıca hayvana kötü muamele niteliği taşıyan fiille ilgili olarak konu adli makamlara intikal ettirilmiştir.”