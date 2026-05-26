Kurban pazarının en büyüğü satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kurulan kurban pazarına Bünyan ilçesinden getirilen 1 ton ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli boğa, 420 bin liraya satıldı.

Pazarın en büyük kurbanlığı olan ‘Paşa’nın' sahibi Fahri Koç, “Hakiki kuru besiydi. 420 bine satıldı” dedi.

"GEMİ GİBİ BİR KURBANLIK GETİRDİM"

Kurban pazarına gelen vatandaşların tepkilerini de değinen Koç, “Pazarın en büyüğüydü. Gelen vatandaşlar; ‘Maşallah’ diyor. ‘Besleyene helal olsun’ diyorlar. Bu kadar büyüklükte bir kurbanı görünce şaşırdılar. Kayseri’de deniz yok. Ben de onlara; ‘Denizi olmayan memlekete gemi getirdim’ dedim. Gemi gibi bir kurbanlık getirdim. ” ifadelerini kullandı.

Besici Fahri Koç, hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan ‘Paşa’yı Türk bayrağı ile süslediğini sözlerine ekledi. (DHA)