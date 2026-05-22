Kurban Bayramı trafik tedbirleri belli oldu! "Amacımız ceza kesmek değil"

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamalara göre, 22 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında kara yollarında sıkı denetimler gerçekleştirilecek. Bakan Çiftçi, uygulamaların temel hedefinin ceza yazmak değil, can kayıplarını ve kural ihlallerini en aza indirmek olduğunu vurguladı.

İşte bayram tatili boyunca uygulanacak trafik tedbirlerinin tüm detayları:

SAHADA 334 BİN KOLLUK PERSONELİ GÖREV ALACAK

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında güvenlik ve trafik akışını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir personel görevlendirmesi yapıldı. Paylaşılan verilere göre:

- Ülke genelinde toplam 334 bin 17 kolluk personeli mesai yapacak.

- Bu personelin 66 bin 481’i doğrudan trafik tedbirleri ve denetimlerinde görevlendirilecek.

OTOBÜS SEFERLERİNE "GİZLİ YOLCU" DENETİMİ

Bayram süresince şehirler arası güzergâhlarda trafik denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle yolcu otobüslerine yönelik özel önlemler devrede olacak.

- Otobüs terminallerinde yolculara yönelik emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak.

- Terminal çıkış noktalarında ve yol güzergâhlarında başta otobüsler olmak üzere tüm araçlar denetimden geçecek.

- Toplam 1.238 kolluk personeli, otobüs seferlerinde kimliğini gizleyerek "gizli yolcu" statüsünde seyahat edecek ve sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetleyecek.

HAVADAN KESİNTİSİZ TRAFİK TAKİBİ: 5 BİN 936 SAAT UÇUŞ

Trafik akışının ve kural ihlallerinin tespiti için havadan denetim mekanizmaları da yoğun olarak kullanılacak. Helikopter ve drone destekli ekiplerin uçuş planlaması şu şekilde açıklandı:

- 9 ilde helikopterlerle toplam 108 saat denetim yapılacak.

- 81 ilde drone destekli ekiplerle toplam 5 bin 828 saat hava denetimi gerçekleştirilecek.

- Havadan yapılan trafik denetimleri toplamda 5 bin 936 saate ulaşacak.

EDS VE MOBİL RADARLAR DEVREDE: GÜZERGÂHLAR UYGULAMADAN GÖRÜLEBİLECEK

Hız ihlallerinin önüne geçmek amacıyla elektronik sistemler tam kapasiteyle çalışacak. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından sahada uygulanacak elektronik denetim bilgileri şu şekilde:

- 61 ilde bulunan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile toplam 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız ölçümü yapılacak.

- Vatandaşlar, aktif EDS noktalarını HAYAT 112 Acil mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görebilecek.

- Saha genelinde toplam 1.581 mobil radar aracı hız denetimi için görev yapacak.

ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE KGYS DESTEKLİ KAMERALI TAKİP

Sadece şehirler arası yollarda değil, şehir içi trafik akışında da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli denetimler uygulanacak. Şehir içlerinde ağırlıklı olarak şu ihlaller takip edilecek:

- Makas atma ve hatalı şerit değiştirme.

- Kırmızı ışık ihlali.

- Takip mesafesine uymama.

- Seyir hâlinde cep telefonu kullanımı.

"DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 860 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu kazaların temel nedenlerinin hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama olduğu belirtildi.

Bakan Çiftçi, denetimlerin amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha ifade etmek isterim ki; denetimlerimizin amacı ceza yazmak değildir. Amacımız; kural ihlallerini, kazaları ve can kayıplarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur."