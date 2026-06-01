Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 70 ölü

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan 334 bin 17 personel, 24 saat esasına göre mesai yürüttü. Trafik güvenliğine yönelik önlemler kapsamında ise yollarda 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı aralıksız olarak denetim faaliyetlerini gerçekleştirdi.

"70 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Yollar üzerinde uygulanan tüm bu yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaş hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır."

Bakan Çiftçi, yaşanan can kayıplarına karşın alınan önlemlerin istatistiksel sonuçlarını değerlendirerek, "Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur." açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞ YILLARIN DOKUZ GÜNLÜK BAYRAM İSTATİSTİKLERİ

Bakanlığın açıkladığı resmi verilere göre, geçmiş yıllarda 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarındaki trafik kazası can kayıpları tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Yıl Trafİk Kazası Can Kaybı 2016 117 2018 148 2021 87 2023 110 2024 71 2026 70

Açıklanan verilerde, önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin ortalamasıyla yapılan kıyaslamalar neticesinde, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedildiği belirtildi.

Kategorİ Düşüş Oranı Ölümlü trafik kazaları %45,1 ↓ Kaza yeri can kayıpları %34,3 ↓

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, istatistiksel düşüşe rağmen mevcut tablonun tam anlamıyla bir teselli oluşturmadığını ifade ederek, bakanlığın nihai hedefini şu sözlerle aktardı:

"Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."