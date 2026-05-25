Kurban Bayramı için 100 ton birden üretildi: 35 çeşidi var

Karabük'ün ünlü ilçesi Safranbolu’da 9 günlük Kurban Bayramı’nda gelecek tatilciler için lokum üreticileri tonlarca lokum üretti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan ilçede bayram tatili boyunca tonlarca coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumunun satılması bekleniyor.

Safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar tezgahlardaki yerini aldı.

Safranbolu’da lokum üreticiliği yapan Caner Gömleksiz, Kurban Bayramı tatili için yaklaşık 100 ton lokum ürettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Safranbolu deyince akla evleri, safranı ve lokumu gelmektedir. Bizde mesleğimiz olan lokumculuk mesleğini icra etmekteyiz. Bu bayramda da 100 tona yakın lokum imalatımız çalışmalarımızla birlikte devam etmekte. Bizim esas lokumumuz olan fındıklı- Hindistan cevizliyi tercih ediyorlar. Ondan sonra gelen lokumlarımız bölgeye ismini veren safran bitkisinden üretmiş olduğumuz safranlı lokum, herkesin çerez niyetine tüketmiş olduğu Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokum ve onun haricinde de birçok lokumumuz ve helva çeşidimiz bulunmakta. Yaklaşık olarak 30-35 çeşit ürünümüz bulunmaktadır."