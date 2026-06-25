Kurallara uyan Motokurye Emrullah öldü, çarpan sürücüye ödül gibi ceza verildi

Ankara’da bir yıl önce sipariş götürürken hayatını kaybeden 25 yaşındaki motokurye Emrullah Kılıç’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bilirkişi raporunda trafik kurallarını ihlal etmediği ve kazada hiçbir kusurunun bulunmadığı belirtilen Kılıç’ın ölümüne neden olan sürücü Ahmet Yıldız’a verilen hapis cezası 76 bin lira adli para cezasına çevrildi. Karara tepki gösteren aile, itiraz edeceklerini açıkladı.

Yemek siparişi platformunda motokurye olarak çalışan ve aynı zamanda kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç, geçen yıl haziran ayında motosikletiyle sipariş götürdüğü sırada Ahmet Yıldız’ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kurye kaldırıma sürüklendi, motosikleti ise ağaca çarptı. Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ahmet Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda hakkında “taksirle öldürme” suçundan dava açıldı.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, Ahmet Yıldız’ın "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği için kazada asli kusurlu olduğu" belirtildi. Raporda, Emrullah Kılıç’ın ise herhangi bir trafik kuralını ihlal etmediği ve kazada kusurunun bulunmadığı vurgulandı.

Ankara 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Ahmet Yıldız, kusur tespitini kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Olay nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Yıldız, motosikleti son anda fark ettiğini öne sürdü.

Duruşmada söz alan baba Mustafa Kılıç ise oğlunun ölümünden sorumlu olan sürücünün cezalandırılmasını talep ederek şikâyetini yineledi. Kılıç, “Çocuğuma çarpmamak için manevra yaptığını söylüyor ama öyle olsaydı oğlum ağaçla araç arasına sıkışmazdı” dedi.

ÖDÜL GİBİ CEZA!

Mahkeme heyeti, Ahmet Yıldız’ı “taksirle öldürme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu ceza 76 bin lira adli para cezasına çevrildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

Kararın ardından konuşan baba Mustafa Kılıç, verilen cezanın adalet duygusunu zedelediğini belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi. (DHA)