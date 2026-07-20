İstanbul'da yasa dışı bahis ve bahis şikesi iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada futbol dünyasını yakından ilgilendiren yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kulüp yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına ilişkin bahis oynadığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bahis şikesi iddiaları araştırıldı.

RAKİP TAKIMA KUPON YAPMIŞLAR!

Soruşturma çerçevesinde 2020-2026 yılları arasını kapsayan bahis hareketleri incelendi. Hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ait bahis verileri analiz edilirken, bazı kulüp yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının karşılaşmalarına ilişkin rakip takımın kazanacağı yönünde, gol bahislerinde ve oyuncu bazlı bahis seçeneklerinde kupon oynadığı yönünde bulgular elde edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan finansal verilerin de değerlendirilmesi sonucunda, farklı kulüplerde görev yapan toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine cuma günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimler şöyle:

Adana Demirspor'dan Ali Sancak, Adanaspor'dan Savaş Tatil, Altay'dan Hasan Turan Güven, Altınordu'dan Barış Orhunbilge, Balıkesirspor'dan Kemal Aydın, Bandırmaspor'dan Ünsal Yamaner, Beşiktaş'tan Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik, Bodrum FK'dan Hüseyin Gözütok, Boluspor'dan Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş ve Ali Gürsoy, Erzurumspor FK'dan Avni Akdemir, Galatasaray'dan Maruf Güneş, Gençlerbirliği'nden Özgür Durşen ile Sezgin Özkan ve Karaman FK'dan Ömer Çetin.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi. (DHA)