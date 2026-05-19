Küllerinden doğan bir milletin ilk kıvılcımı: 19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da işgal altındaki yurdu kurtuluşa ulaştırmak amacıyla Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin üzerinden 107 yıl geçti.

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı, işgal kuvvetlerine, saltanat ve hilafet düzenine karşı direnişin sembolü olarak tarihteki yerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş hareketi, Anadolu’da başlayacak olan destansı mücadelenin ilk kıvılcımı oldu. Atatürk, doğum gününü “19 Mayıs” olarak belirtmiş, bu tarih sadece onun değil, tüm Türk gençliğinin bayramı olmuştur.

TÜRK MİLLETİNİN KÜLLERİNDEN DOĞUŞU

Atatürk, kendi hayat öyküsünü kaleme aldığı “Nutuk” adlı ölümsüz eserine şöyle başlar:

“1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.”

Ve yıllar sonra kendisine hangi gün doğduğu sorulduğunda gururla, “19 Mayıs” diyecekti. Çünkü bu tarih yalnızca onun değil, Türk milletinin küllerinden doğuşunun sembolüdür.

O BÜYÜK BİR İDEALLE YOLA ÇIKMIŞTI

Mondros Mütarekesi’nin ardından ülkenin pek çok bölgesi işgal altındayken, Anadolu henüz düşman ayakları altına girmemişti. Yurdun çeşitli yerlerinde halk işgallere karşı direnişini sürdürürken, Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak geniş yetkilerle Samsun’a gönderildi.

Emrine iki kolordu verildi. Atatürk'ün görünürde görevi bölgede yaşanan güvensizlik ve kargaşayı bastırmaktı. O ise büyük bir idealle yola çıkmıştı: Kayıtsız şartsız millet egemenliğine dayanan bağımsız bir Türk devleti kurmak.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN TÜRK GENÇLİĞİNE ARMAĞAN

19 Mayıs 1919, Türk milletinin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktası olan tarihi bir gündür. Bu sebeple Mustafa kemal Atatürk, bu önemli günü Türk gençliğine armağan etti.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü öncülüğünde Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra düzenlenen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün yalnızca spor camiasıyla sınırlı kalmayıp tüm gençliğe mal edilmesi gerektiğini belirterek, her yıl “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adıyla kutlanmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. Böylece 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.

19 MAYIS COŞKUSU

1980 darbesi sonrasında bayramın adı bugünkü halini aldı: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Günümüzde bu anlamlı gün, başkent Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her köşesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Spor etkinlikleri, resmi törenler ve gençlerin aktif rol aldığı çeşitli organizasyonlarla bu büyük günün ruhu yaşatılmaya devam ediliyor.

19 Mayıs, Atatürk’ün gençliğe olan inancını ve milletin azimle sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini simgeleyen bir tarihtir. Bu gün yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin başlangıcıdır.