Kule vinci devrildi 2 işçi altında kaldı: Ağır yaralandılar
İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde kule vincinin devrilmesi sonucu 2 işçi vinç altında kaldı. Ağır yaralanan işçiler itfaiye ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Yaralı 2 işçi hastaneye kaldırıldı, o anlar ise cep telefonuna kaydedildi.
2 işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, o anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. Sazlıbosna Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde gerçekleşen olay, sabah saat 10.00 sularında meydana geldi.
İnşaat sırasında çalışır halde olan kule vinci henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. O sırada yerde bulunan işçi Adem Avcı ve vinç operatörü Şerafettin Akın vinç altında kaldı.
Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şantiyede bulunan kepçe ile vinç operatörü ve yerdeki işçiyi kurtardı.
İlk müdahalenin ardından işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden 2 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)