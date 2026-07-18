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Halk TV Türkiye Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor

Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor

Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'ta bir siyah kuğu çifti 5 yumurtayla kuluçka dönemine girdi. Temmuz sonu ya da ağustos başında yavruların yumurtadan çıkması bekleniyor.

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Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor

Ankara'nın en bilinen parklarından Kuğulu Park'ta bir dişi siyah kuğu kuluçkaya yattı. Erkek kuğunun da yuvanın yanında eşine eşlik ettiği görüldü. Parkta halihazırda 11 siyah ve 3 beyaz kuğu bulunuyor.

KULUÇKA HEYACANI BAŞLADI

Kuğuların bakıcılığını yapan Erkan Yıldırım, siyah kuğu çiftinin bu dönem 5 yumurtayla kuluçkaya girdiğini söyledi. Yaklaşık 35 ila 40 gün süren kuluçka döneminin ardından yavruların yumurtadan çıkması bekleniyor.ü

Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor - Resim : 1

Kuğuların yumurtlama sürecinin yaklaşık 8 ayda bir tekrarlandığını belirten Yıldırım, yuvalar için havuzdaki adaların etrafına koruyucu teller çekildiğini aktardı.

Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor - Resim : 2

"ESKİ YAVRULARINI DIŞLIYORLAR"

Yıldırım, yeni yumurtlama dönemi yaklaşırken kuğu çiftinin önceki yavrularını yanından uzaklaştırdığını ve "artık siz başınızın çaresine bakın" dercesine dışlamaya başladığını anlattı.

Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor - Resim : 3

Bu dönemde eski yavruların ayrılarak farklı bir alana taşındığını belirten Yıldırım, vatandaşlardan kuğulara gelişigüzel yiyecek verilmemesini istedi. Yıldırım, bunun hayvanların sağlığını tehlikeye atabileceğini vurguladı.

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Yıldırım, "İnşallah temmuz ayının sonu, ağustosun başında hep beraber yeni kuğuların dünyaya gelişini kutlayacağız" dedi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Hayvancılık
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