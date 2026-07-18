Kuğulu Park'ta büyük heyecan: Odile kadar güzel 5 yeni misafir birden geliyor

Ankara'nın en bilinen parklarından Kuğulu Park'ta bir dişi siyah kuğu kuluçkaya yattı. Erkek kuğunun da yuvanın yanında eşine eşlik ettiği görüldü. Parkta halihazırda 11 siyah ve 3 beyaz kuğu bulunuyor.

KULUÇKA HEYACANI BAŞLADI

Kuğuların bakıcılığını yapan Erkan Yıldırım, siyah kuğu çiftinin bu dönem 5 yumurtayla kuluçkaya girdiğini söyledi. Yaklaşık 35 ila 40 gün süren kuluçka döneminin ardından yavruların yumurtadan çıkması bekleniyor.ü

Kuğuların yumurtlama sürecinin yaklaşık 8 ayda bir tekrarlandığını belirten Yıldırım, yuvalar için havuzdaki adaların etrafına koruyucu teller çekildiğini aktardı.

"ESKİ YAVRULARINI DIŞLIYORLAR"

Yıldırım, yeni yumurtlama dönemi yaklaşırken kuğu çiftinin önceki yavrularını yanından uzaklaştırdığını ve "artık siz başınızın çaresine bakın" dercesine dışlamaya başladığını anlattı.

Bu dönemde eski yavruların ayrılarak farklı bir alana taşındığını belirten Yıldırım, vatandaşlardan kuğulara gelişigüzel yiyecek verilmemesini istedi. Yıldırım, bunun hayvanların sağlığını tehlikeye atabileceğini vurguladı.

Yıldırım, "İnşallah temmuz ayının sonu, ağustosun başında hep beraber yeni kuğuların dünyaya gelişini kutlayacağız" dedi.

(AA)