Küçükçekmece'de yurtta yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Küçükçekmece'nin Gültepe Mahallesi 1012'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yurdun çatı kısmından alevler yükselmeye başladı.

YANGIN ÇATIDA BAŞLADI

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yurt binasında kalan öğrenciler, ekipler tarafından güvenli bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangında herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, tahliye edilen öğrenciler yeniden yurt binasına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(DHA)