Küçükçekmece'de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı şerit çekip kapattı. Çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALEV ALEV YANDI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Olayla ilgili ekipler tarafından yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çatı katının alevler içinde kaldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)