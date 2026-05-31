Küçükçekmece'de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, çatının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.
Yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı şerit çekip kapattı. Çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
ALEV ALEV YANDI
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Olayla ilgili ekipler tarafından yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.
Öte yandan, çatı katının alevler içinde kaldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)