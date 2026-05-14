Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını söndürüldü: 'Cayır cayır yanıyordu'

İstanbul Küçükçekmece'de, Kanarya Mahallesi Devekuşu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

"CAYIR CAYIR YANIYORDU"

Görgü tanığı Zahide Fidan, basın mensuplarına, "Ben alt kattaki binada yaşıyorum. Fark ettik, itfaiyeye haber verdik. Alevler çoktu, cayır cayır yanıyordu." ifadelerini kullandı. (AA)