Küçükçekmece'de kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi 830. Yanyol'da meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametine seyir halinde bulunan O.Y. yönetimindeki 34 KM 7258 plakalı kamyon, Garip Dede Türbesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

KADININ KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonun altında kalan ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanması ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.