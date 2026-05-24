Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, kurbanlık sevkiyatlarının hızlandığı şu günlerde Adana'nın Feke ilçesinden bir kaza haberi geldi. Küçükbaş hayvan yüklü bir kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu iki kardeş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, gece saatlerinde Feke ilçesine bağlı Kırıkuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekin A. idaresindeki 33 BAB 285 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek ters döndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Tekin A. ile yanında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ömer A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı iki kardeş, müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Tekin A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Tekin A., Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kardeşi Ömer A.'nın tedavisine ise devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili olay yerinde inceleme başlattı. Kaza sırasında kamyonette bulunan küçükbaş hayvanların durumuna ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. (DHA)