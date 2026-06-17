Küçücük bir kıvılcım 8 daireyi yuttu: Şanlıurfa'daki büyük yangının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz pazar günü 10 katlı Beyaz İnci Sitesi’nde meydana gelen ve büyük paniğe neden olan yangının detayları ortya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, felaketin nasıl başladığını gözler önüne serdi.



FACİANIN FATURASI: 33 MİLYON TL ZARAR

Zemin katta bulunan ve içerisinde boya, dekorasyon ile inşaat malzemelerinin yer aldığı iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede kontrolden çıktı. Hafta sonu kapalı olan dükkandan yükselen yoğun duman ve alevler, hızla üst katlara sıçradı.

Meydana gelen felaketin bilançosu ise oldukça ağır oldu. İş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Binadaki 8 farklı dairede toplam zararın yaklaşık 33 milyon TL olduğu tespit edildi.



O ANLAR KAMERADA: RÜZGAR VE İZMARİT ŞÜPHESİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yangının binanın dışındaki karton kutuların tutuşmasıyla başladığını saniye saniye kaydetti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm dükkanı ve üst katları sardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, karton kutuların atılan bir sigara izmariti nedeniyle alev almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, yangının boyutu nedeniyle araçlar yetersiz kaldı. Söndürme çalışmalarında polis ve jandarmaya ait TOMA ekipleri acil olarak bölgeye sevk edilerek çalışmalara destek verdi. Yangın, 4 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Aralarında 1 itfaiye erinin de bulunduğu toplam 7 kişi yoğun dumandan etkilendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)