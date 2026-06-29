Kritik zirve öncesi Pentagon’dan dev anlaşma: Listede Türkiye de var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son yayımladığı sözleşme listesiyle savunma sanayisinde büyük ses getiren yeni bir hamleye imza attı. Açıklanan paketteki en yüksek bütçeli ihale, C-12 uçak filosu lojistik destek hizmetleri için Vertex Aerospace LLC şirketine verildi.

500 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞMEDE TÜRKİYE DE VAR

Haziran 2031'e kadar sürmesi planlanan ve 500 milyon dolar tavan bedeli bulunan dev sözleşmenin küresel operasyon ağında Türkiye de yer alıyor. Sözleşme kapsamında askeri kurumlar için kritik öneme sahip personel, kargo, tıbbi tahliye ve test destek hizmetleri sağlanacak.

OPERASYON AĞININ MERKEZLERİNDEN BİRİ ANKARA OLACAK

Üç şirketin teklif verdiği rekabete dayalı bu ihale, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programını da bünyesinde barındırıyor. Sözleşme kapsamındaki zaman hassasiyeti yüksek personel taşımacılığı, kargo, tıbbi tahliye nakliyatı ve test desteği gibi çalışmalar, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki askeri üs ve merkezlerde yürütülecek.

Sözleşmenin operasyon ağında Türkiye ile birlikte ABD'nin 7 eyaleti ve Arjantin, Botsvana, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Gana, Honduras, Macaristan, Japonya, Kenya, Fas, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Norveç var.

4 KRİTİK ASKERİ KURUMA HİZMET VERİLECEK

Oklahoma'daki Tinker Hava Üssü'nde konuşlu Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi tarafından yürütülen süreçte, ilk aşamada 2026 mali yılı bütçelerinden ve FMS fonlarından ilk ödenekler bağlandı. Bu bütçeyle desteklenecek ve lojistik hizmet alacak ABD'li askeri kurumlar ise şunlar:

ABD Hava Kuvvetleri Materyal Komutanlığı

Savunma İstihbarat Teşkilatı

Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı

Pasifik Hava Kuvvetleri

Pentagon’un açıkladığı paket sadece C-12 uçak filosuyla sınırlı kalmadı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde, Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle yürütülen F-35 programına yönelik mevcut sözleşmede revizyona gidilerek şirkete 74,2 milyon dolarlık ek bir bütçe sağlandı.

Aralık 2032'de tamamlanması öngörülen bu ek sözleşmeyle İngiltere ve İtalya'ya özgü silah sistemlerinin F-35A ve F-35B savaş uçaklarına entegre edilmesi, F-35 Block 4 kabiliyetlerinin artırılması ve tüm F-35 varyantlarında ortak şekilde kullanılacak taktik veri kayıt sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. (ANKA)