Kritik Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 2026 yılı olağan toplantısı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, mesaiye başlamadan önce Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılıyor.

Şurada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yeni üyeler oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, şura üyesi sıfatıyla toplantıda ilk kez yer alıyor.

TERFİ VE EMEKLİLİK DOSYALARI GÜNDEMDE

Toplantıda, bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amiraller ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları masaya yatırılıyor.

Şura kapsamında:

Albaylıktan general ve amiralliğe terfi edecek personelin durumları,

Bir üst rütbeye yükselecek general ve amirallerin değerlendirmeleri,

Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek TSK mensuplarının tespiti,

Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerinin uzatılması işlemleri yürütülecek.

ÇALIŞMALARIN BİR GÜNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

YAŞ çalışmalarının bir gün içinde tamamlanması planlanıyor. Şurada alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından resmen uygulamaya konulacak.

2025 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki komutanın da görev süreleri halen devam ediyor.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ

Şuranın en önemli gündem maddelerinden birini Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarındaki durum oluşturuyor.

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl itibarıyla sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği değerlendirilirken, emekli edilmesi halinde bu makam için en güçlü aday olarak Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız öne çıkıyor.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu’nun görev süresinin yeniden uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Görev süresinin uzatılmaması ve emekliye sevk edilmesi durumunda ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran’ın atanması bekleniyor.