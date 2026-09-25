Kristal-İş Sendikası'na silahlı saldırı: 1 gözaltı

İstanbul Beykoz'da bulunan Kristal-İş Sendikası binasına gelen bir şüpheli, ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açtı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışması sonucu, sendika üyesi olduğu belirlenen saldırgan M.S.A. yakalandı.

SENDİKA BİNASINDA TERÖR ESTİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Paşabahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S.A. kendisine görev verilmesi talebiyle üyesi olduğu sendikanın yetkilileriyle görüşmek için binaya geldi.

Sendika başkanının binada olmadığını öğrenen M.S.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla bina içerisinde ateş açarak tehditte bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

11 FİŞEK VE RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla M.S.A., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 11 fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)