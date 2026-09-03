Kredi puanı yükseltme vaadine yüz binlerce lira kaptırdılar! Şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı

Ekonomik darboğazda çıkış yolu arayanların en büyük engeli olan "düşük kredi notu", dolandırıcıların yeni gelir kapısı oldu. İstanbul’da faaliyet gösteren 5 kişilik şebeke, kredi çekemeyen insanları hedef aldı. "Puanınızı anında yükseltip kredi çıkarıyoruz" yalanıyla güven kazanan dolandırıcılar, sözde işlem ücreti adı altında mağdurları POS cihazının başına oturttu. Borç batağından kurtulmayı umut eden vatandaşlar, hesaplarındaki son kuruşu kendi elleriyle çeteye teslim etti.

780 BİN LİRALIK VURGUN POLİS TAKİBİNE TAKILDI

Hesapları boşaltılan ve vadolunan krediye hiçbir zaman ulaşamayan mağdurların şikayetleri üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takiple adım adım iz süren ekipler, şebekenin kimliklerini tek tek tespit etti. Düzenlenen operasyonda, vatandaşın parasını çekmek için kullandıkları suç aleti POS cihazıyla birlikte 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çetenin bu yöntemle mağdurlardan toplam 779 bin 900 lira topladığı ortaya çıktı.

YARISINDAN FAZLASI SERBEST: ADALET YİNE MAĞDURU DÜŞÜNDÜRDÜ

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden sadece 2'sini tutuklayarak cezaevine gönderirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla elini kolunu sallayarak adliyeden ayrıldı. Yüz binlerce liralık vurguna ve mağdurların yaşadığı yıkıma rağmen çete üyelerinin çoğunun serbest kalması, dolandırıcılık suçlarındaki yaptırım zafiyetini ve mağdurların çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.