Kral Julien gibi bakılıyorlar: Serinlemek için meyveli kokteyllerle besleniyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bu yıl da aşırı sıcaklara karşı önlemler alındı. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvan için mevsim ve tropikal meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor. Hayvanların türüne göre fıskiye, yağmurlama ve özel havuz uygulamaları da hayvanların günlük rutinine eklendi.

TÜRE GÖRE ÖZEL UYGULAMA

Parkın uzman ekipleri, lemur, zebra, maymun ve ayılar için hazırladıkları kokteylleri her türün beslenme saatine göre sunuyor. Bazı hayvanların yaşam alanına doğrudan fıskiye yerleştirilirken diğerleri için yağmurlama sistemi devreye giriyor. Ayı ve geyik gibi türler içinse ayrıca özel serinleme havuzları oluşturuldu.

"DÖRTTE ÜÇÜMÜZ SUYLA ÇEVRİLİ"

Parkta görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, uygulamalar hakkında şunları söyledi: "Tarsus Doğa Parkı'nda misafir ettiğimiz lemur, maymun, zebra gibi türlere, sıcaklardan etkilenmemeleri ve serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri veriyoruz.

Bazı hayvan türlerimizi de su ile serinletiyoruz. Zaten Doğa Parkımızın dörtte üçü su ile çevrili ve havadan soğutma, fıskiye, yağmurlama yöntemlerini kullanıyoruz. Ayı, geyik gibi türler için de özel olarak hazırladığımız havuzlarımız mevcut."

YURT DIŞINDAN ZİYARETÇİ YAĞIYOR

Güngör, okulların tatile girmesiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğunun da arttığını belirterek parkın artık yalnızca Mersin ve çevre illeri değil, tatil amacıyla yurt dışından gelen misafirleri de ağırladığını vurguladı.

(DHA)