KPSS sonuçlarında şaibe iddiaları: Meclis'e taşındı, Bakan Tekin'e soruldu

KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada adayların cevap kâğıtlarına ilişkin paylaşımlar tartışılmaya devam ediyor.

Bazı adaylar işaretledikleri seçeneklerle ÖSYM sistemindeki kağıtlarda fark olduğunu bildiriyor.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Paylaşımlarda cevapların değiştiği iddiası dile getirilirken, karşılaştırmanın hangi kitapçık ve hangi ekran üzerinden yapıldığı önem taşıyor.

Optik formların ve puan hesaplamalarının yeniden incelenmesini talep eden adayların bu itirazları kısa sürede Meclis gündemine taşındı.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Öztürk önergesinde adayların optik formları ile dijital ortama aktarılan verilerin bağımsız bir teknik heyet tarafından karşılaştırılmasını istedi.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; Önergede, 47 net yapan bir adayın 70 puan, 51 net yapan başka bir adayın ise 69 puan aldığı yönündeki paylaşımlara dikkat çekilerek, bu tür dengesizliklerin şeffaflıkla açıklanması gerektiği vurgulandı. Süreç boyunca fiziksel ve dijital kayıtların muhafaza edilmesi çağrısında bulunan Öztürk, muhtemel bir hesaplama hatasında tüm adayların puan ve sıralamalarının resen düzeltilmesini talep etti.

İNCELEME EKRANI 10 GÜN AÇIK KALACAK

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarına ait cevap kâğıtları ile adaya özel kayıtlar erişime açıldı.

T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılabilen sistem, 7 Ekim itibarıyla başlattığı 10 günlük erişim süresini koruyor. Adaylar bu süreçte test bazındaki doğru, yanlış ve boş sayıları ile puanlandırma detaylarını kontrol edebilecek.