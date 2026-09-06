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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da, 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
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1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testine saat 10.15'te başlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvuru yaptı.

Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için erken saatlerde sınav binalarına gitti, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı - Resim : 1

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KOŞARAK BİNAYA GİRİŞ YAPTILAR

Adaylar, saat 10.00'dan sonra ise binalara alınmadı. Bazı adaylar, kapıların kapanmasına kısa bir süre kala koşarak binaya giriş yapmayı başardı.

Adayların çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi var. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ek sürelerini kullanabilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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