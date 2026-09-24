Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan muhabir, meslektaşını doğruladı: Koşturma videosunu sadece ben çektim

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Cihan Haber Ajansı adliye muhabiri Osman Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Arslan, Kozinoğlu'nun ifade vermek üzere adliyeye getirildiği 10 Mart 2011 tarihinde yaşananları tüm detaylarıyla aktardı.

"KOŞTURMA VİDEOSUNU SADECE BEN ÇEKTİM"

Sabah'taki bilgilere göre ifadesinde o gün adliyede büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Osman Arslan, "Adliyenin arka tarafındaki koşturmacada Kaşif Kozinoğlu'nun videosunu sadece ben çektim" dedi.

DHA'da çalışan ve soruşturmada tutuklanan meslektaşı Selahattin Günday ile önceden anlaşma yaptıklarını belirten Arslan, "Adliyenin farklı kapılarında bekleyecektik. O çekerse bana verecekti, ben çekersem ona gönderecektim" dedi. Günday da ifadesinde aynı beyanda bulunmuştu.

Arslan, bu kaydı kendi ajansına servis ettiğini ve Cihan Haber Ajansı logosuyla yayımlandığını ifade etti.

İHA LOGOSU VE KADRAJ DETAYI

Arslan, çektiği videoların yayın süreci hakkında ise kendisinin başka bir kameranın kadrajına girdiğini fark ettiğini belirtti. Görüntüde kendi kaydını yapan bir başka kişinin de yer aldığını söyleyen Arslan, o kaydın kime ait olduğunu bilmediğini aktardı.

Arslan'ın o sırada başka bir kameranın kadrajına yansıdığı görüntünün ise İHA (İhlas Haber Ajansı) logosuyla yer aldığı görüldü.

FİRARİ SAVCILAR ZEKERİYA ÖZ VE FİKRET SEÇEN VURGUSU

O dönemde adliye muhabirliği yapması sebebiyle soruşturmayı yürüten ve şu an firari durumdaki FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ile Fikret Seçen'i yakından tanıdığını belirten Arslan, Fikret Seçen'in aynı zamanda basın savcısı görevinde bulunduğunu kaydetti.

Kozinoğlu'nun araca bindiği andan sonra yaşananları anlatan Arslan, "Yaklaşık 10-15 dakika sonra protokol kapısından yeniden giriş yaptılar. İkinci gelişlerinde Selahattin'i arayarak yeni bir video çektiğimi söyledim, o da kendi ekiplerinin de görüntü aldığını ifade etti" diye konuştu.