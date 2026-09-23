Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'dan ilk açıklama

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'dan ilk açıklama geldi. Çekmediği bir görüntüden sorumlu tutulduğunu kaydeden Günay, üç avukatı varken barodan hiç tanımadığı bir avukatla beyanının alınması için ısrar edildiğini belirten Günday, katibin dahi "şimdi sizin avukatı nerden bulalım" ifadelerini kullandığını açıkladı.

Haklı olduğunu ve hakkını da sonuna kadar arayacağını kaydeden Günday, imza attığı tüm haberlerin arkasında olduğunu söyledi. Günday açıklamasını "korkmuyorum. 2011 senesinde Kaşif Kozinoğlu’nun avukatına mikrofon uzatırken, dönemin kudretli savcılarından korkmadığım gibi... " ifadeleri ile bitirdi.

Selahattin Günday tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:

Herkese selam,

Sizlere cezaevini şirin gösterecek cümleler kurmayacağım. 13 gün önce özgürlüğüm elimden alındı. Haksız, hukuksuz hatta anlam veremediğim düşmanca muameleye maruz kaldım.

Çekmediğim bir görüntüden sorumlu tutuldum. üstelik o tarihte ‘’çekenler’’ için bile ‘’suç’’ değilken. Hukukun, h’sinin olmadığı, zaman aşımına uğrayan isnatlardan tahliyem kaçınılmazdı. Ancak yine düşmanca bir tavır takınıldı. İtiraz dilekçemizin verilmesinden "birkaç saat sonra" bu kez suç örgütü kurmaktan 2. kez tutuklandım.

Üç avukatım varken hakim barodan hiç tanımadığım bir avukatla beyanımı almak için ısrar etti. Katip bile "şimdi sizin avukatı nerden bulalım" diyecek kadar kayıtsızdı. Israrla direnince avukatım Hüseyin Ersöz’e haber verdiler. Cezaevinde ziyaretimden çıkan Buse Şahin yetişti Hakimlik sorgusuna.

Beni tanıyan bilir, haklıysam hakkımı sonuna kadar arar, asla geri adım atmam. Hem şahsım hem de mesleğimin namusu adına yaparım bunu. Ve haklıyım! Ben gazeteciyim, ne bir suçun faili ne de suç örgütü yöneticisiyim. Hayatım boyunca meslek ilkelerine halel getirmemek için çaba sarfettim. İmza attığım tüm haberlerin arkasındayım.

Biliyorum bugünler de biter, geçer gider. Neler geçmedi ki... Arkamda dağ gibi eşim, omuz omuza yürüdüğüm gazeteci büyüklerim ve dostlarım var. Bu hukuksuz uygulamalar elbet bir gün son bulacak. Hakkım bana namuslu, dürüst hukuk adamları tarafından iade edilecek. O güne kadar kalbimin sizlerle attığını bilin. Çünkü her gün sizin desteğinizi hissediyor ve bundan güç buluyorum.

Ve yine bilin ki korkmuyorum. 2011 senesinde Kaşif Kozinoğlu’nun avukatına mikrofon uzatırken, dönemin kudretli savcılarından korkmadığım gibi... Haklı olan neden korksun ki? Ben tarihte hep haklı olarak anılmak için kalem tuttum, bunu cezaevinde de sürdürüyorum.

Selahattin GÜNDAY

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

C-10 Koğuşu