Kozan Adliyesi önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ayağından yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kozan Adliyesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ayağından yaralandı.

BİR KİŞİ YAKALANDI İKİ KİŞİ ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)