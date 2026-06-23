Köyde panik yaratan olay: 200 kiloluk İHA bahçeye düştü!

Olay, sabah saat 07.30 sularında Kuşkayası köyünde yaşandı. Musa Zilan’a ait evin arka tarafında bulunan fındık bahçesine büyük bir İHA düştü. Düşmenin şiddetiyle İHA’nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı.

''10 METRE DAHA GELSE EVİMİZ GİDİYORMUŞ''

Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA’nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Bahçesine İHA düşen Musa Zilan, “Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş” dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA’nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Benzer bir olay daha önce Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi'nde de yaşanmıştı. (DHA)