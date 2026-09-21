Köy köy gezip topladığı ata tohumlarını bedava dağıtıyor

Mardin'in bir köyünde tattığı domatesin peşine düşen fabrika yöneticisi Demet Demir, Osmaniye'deki hobi bahçesini adeta bir gen bankasına çevirdi. Yaklaşık 1,5 dönümlük arazisinde Türkiye'nin dört bir yanından topladığı atalık tohumları çoğaltan Demir, hiçbir kimyasal kullanmadan ürettiği fideleri ve tohumları gönüllülere ücretsiz ulaştırıyor.

KAFRO KÖYÜNDE BAŞLAYAN TUTKU

İş seyahatleri sırasında rotasını kırsal yerleşimlere çeviren fabrika yöneticisi Demet Demir, yerel tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Doğu illeri başta olmak üzere Anadolu köylerinden topladığı tohumları Osmaniye Karaçay Mahallesi'ndeki bahçesinde toprakla buluşturan doğasever, üretim ağını her geçen sezon daha da büyütüyor.

Atalık tohumlara olan merakının Mardin Kafro köyü ziyaretiyle alevlendiğini belirten Demet Demir, yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Atalık tohum sevdalısıyım. Yaklaşık 5 sene önce Mardin’in Kafro köyüne gittim. Oradaki teyzelerin bahçelerinde yetiştirdiği domateslerin tadı çok hoşuma gitmişti. Atalık tohum olduğunu söylediler. İşim gereği haftada üç il geziyorum. Genellikle doğu illeri oluyor. Ondan beri gittiğim her yerden, her köyden atalık tohumları topladım. Bunları daha sonra yetiştirdim ve dağıtmaya da başladım. Önceki yıl yaklaşık 500 kişiye dağıtım yaptım. Şu an bahçemde sarı, kırmızı, çikolata rengi gibi 14 tür domatesim var. 4 tür patlıcanım, 5 tür mısır ve biberim, kabaklarım, uzun fasulye ve sırık fasulye çeşitlerim var. Her sebzeden var ve hepsi de atalık türler"

ZİRAİ İLAÇ YERİNE ISIRGAN OTU KARIŞIMI

Toprağı ve bitkileri korumak adına tarım kimyasallarını bahçesine sokmayan Demir, zararlılarla geleneksel yöntemleri harmanlayarak mücadele ediyor. Doğal dengenin sürdürülebilir olması için dayanışma ağları kurduklarını söyleyen Demir, koruma yöntemlerine dair şunları kaydetti:

"Kırmızı örümceğe karşı ısırgan otundan yaptığımız konsantrelerimiz var. Diğer zararlılara karşı Arap sabunlarımız var. Kısacası bizde kimyasal yok. Zirai gübre de yok. Hepsi doğal, kendi üretimlerimiz. Hayvan gübresi kullanıyoruz. Hiç ilaç kullanmıyoruz. Türkiye genelinde bir grubumuz var. Osmaniye’de de ata tohumu takas grubumuz var. Gönüllü olan herkese dağıtıyoruz. Bahçemize gelenlere de fidelerimizden veriyoruz. Tohum almak isteyenler de bizden tohum alabilir. Amacımız; bu tohumların daha fazla kişiye ulaşması ve çoğaltılması"

SEMAVERİN YANINDA FİDE PAYLAŞIMI

Yoğun fabrika mesaisinden arta kalan zamanın tamamını toprağa ayıran doğasever, Osmaniye'deki kapısını meraklılarına ardına kadar açık tutuyor. Üretimin birleştirici gücüne inandığını vurgulayan Demet Demir, sahadaki ortamı şu ifadelerle dile getirdi:

"İşim gereği haftanın üç günü çalışıyorum. Bir fabrikanın müdürlüğünü yapıyorum ve bayileri geziyorum. Van, Batman gibi illere gidiyorum. Kalan günlerde de hobi bahçemle ilgileniyorum. Bahçemde her gün semaverimiz yanıyor. Tanıdık tanımadık herkesi davet ediyor, buyur ediyoruz. Gelen herkese fidelerimizden de veriyoruz. Buraya gelmek isteyen herkese kapımız açık"

CIMBIZLA TEK TEK TOPRAĞA EKTİ

Endüstriyel hibrit tohumların getirdiği tekdüze üretime karşı ata tohumunun eşsiz lezzetine dikkat çeken Demir, yeni nesillerin bu bilinci edinmesini arzuluyor. Geleneksel üretimin zorluklarına ve değerine değinen Demet Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hibrit tohumlar gübre verildiğinde daha fazla ürün verebiliyor. Bizimkilerse daha zahmetli. Mesela ben cımbızla tek tek ekiyorum. Bizde kimyasal olmadığı için ürün daha az olabiliyor ama daha lezzetli oluyor. Kestiğiniz zaman kokusu her yere yayılıyor. Atadan, dededen gelen ürünü tekrar tekrar ekebiliyorsunuz. Nereye ekseniz hemen çıkıyor. Meyvesi, sebzesi biraz daha az olabiliyor ama lezzetli oluyor. Ata tohumunun amacı da sürdürülebilir olması"

(DHA)